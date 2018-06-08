Армия Израиля сообщила об обстреле своих военных со стороны сектора Газа
08.06.2018 21:30
В Израиле сообщили, что израильские военные были обстреляны неизвестными со стороны сектора Газа. Об этом информирует армейская пресс-служба на своей странице в Twitter, передает RT на русском.
В заявлении говорится о том, что террористы открыли огонь по израильским военнослужащим из сектора Газа некоторое время назад. Был также зафиксирован выстрел по посту израильской армии из северной части сектора. Сведений о пострадавших нет.
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