Депутаты украинской Рады снова подрались
Во время заседания украинской Рады снова произошла драка. Как пишет «Взгляд» со ссылкой на ТК Newsone, потасовку устроили депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза и представитель Оппозиционного блока Александр Долженков. Бераза схватил своего оппонента за пиджак, после чего еще несколько парламентариев попытались их разнять.
Как отмечают СМИ, это не первая публичная драка украинских депутатов. Так, в апреле после телеэфира драку на кулаках устроили внефракционный депутат Рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по «Радикальной партии» Дмитрий Линько.
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