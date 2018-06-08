Депутаты украинской Рады снова подрались

08.06.2018 14:10



Во время заседания украинской Рады снова произошла драка. Как пишет «Взгляд» со ссылкой на ТК Newsone, потасовку устроили депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза и представитель Оппозиционного блока Александр Долженков. Бераза схватил своего оппонента за пиджак, после чего еще несколько парламентариев попытались их разнять.

Как отмечают СМИ, это не первая публичная драка украинских депутатов. Так, в апреле после телеэфира драку на кулаках устроили внефракционный депутат Рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по «Радикальной партии» Дмитрий Линько.