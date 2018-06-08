Стрессовая работа связана с большим риском нарушения сердечного ритма

08.06.2018 14:08



Согласно новому шведскому исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, люди со стрессовой работой могут подвергаться большему риску для фибрилляции предсердий, наиболее распространенного типа расстройства сердечного ритма, пишет PsychCentral.

Полученные данные показывают, что стресс на работе связан с 48% риском фибрилляции предсердий после корректировки по возрасту, полу и образованию. Симптомы фибрилляции предсердий включают сердцебиение, слабость, усталость, головокружение и одышку.

Наиболее напряженные рабочие места - это те, которые являются как психологически сложными, так и дают сотрудникам небольшой контроль над своей рабочей ситуацией; например, работники сборочных линий, водители автобусов, секретари и медсестры .

«Нам нужны люди для выполнения этих рабочих мест, но работодатели могут помочь, убедившись, что у персонала есть ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач. Боссы должны планировать перерывы и слушать идеи сотрудников о том, как можно улучшить работу и рабочую среду », - сказала д-р Элеонор Франсон, автор исследования, профессор эпидемиологии в Университете Йёнчёпинга, Швеция.