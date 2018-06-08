Германия больше не может молчать о разногласиях с США

08.06.2018 12:26



Глава МИД Германии Хайко Маас в беседе с газетой Suddeutsche Zeitung заявил о том, что больше невозможно молчать о разногласиях, которые возникают с США, передает РИА Новости. Министр отметил, что изначально была привычка «полагаться на имеющиеся договоренности», однако со временем подобное отношение изменилось. По словам Мааса, за пределами ЕС Вашингтон остается близким партнером, однако существуют разногласия, которые Германия «больше не может замалчивать».

По словам министра, Трамп сознательно предпринимает шаги, которые вредят Европе.