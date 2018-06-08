На Японию движется тайфун «Маликси»

08.06.2018 10:57



Тайфун «Маликси», образовавшийся в Тихом океане в районе Филиппин, движется в сторону Японии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение главного метеорологического управления Японии. По словам специалистов, ветер может достигать по скорости до тридцати метров в секунду. Давление в центре тайфуна может составлять 994 гектопаскалей. Не исключено, что в понедельник, в первой половине дня, тайфун доберется юго-восточного побережья Японии.