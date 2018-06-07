По новым правилам в России будут осуществляться три варианта пенсионных выплат

07.06.2018 03:14



ЦБ назвал три варианта пенсионных выплат: срочные, бессрочные и гибридные. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление заместителя председателя Банка РФ Сергея Швецова на Международном финансовом конгрессе.

Уточняется, что первый вариант – это срочный план выплат с ежегодной индексацией. Второй - пожизненная пенсия, но без права наследования. Третий, гибридный вариант - скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии. Выбрать можно один из трех вариантов.