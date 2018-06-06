Кофе - волшебный ингредиент в командной работе

06.06.2018 21:27



Кофе - волшебный ингредиент в коллективной работе. Такие данные получили ученые из Университета штата Огайо Амит Сингх, Васу Уннава и Рао Уннава, проведя первые в мире исследования влияния кофе с кофеином на эффективность работы в команде, пишет Spring.org.

Так, употребляя кофе с кофеином люди становятся более внимательными, они также дают друг другу более позитивные отзывы о своей работе. После употребления кофеина люди говорят больше во время совместной работы, и они с большей вероятностью остаются сконцентрированы на задаче.

«Мы считаем, что, когда люди употребляют кофеин, они более бдительны, они видят, что они и другие члены группы вносят больший вклад в решение задачи, и это дает им более позитивное отношение. Они говорят о более важных вещах после употребления кофе с кофеином. И, вместе с тем, после употребления кофе, люди более склонны работать друг с другом, независимо от того, соглашаются они друг с другом или нет» - говорит один из авторов исследования Амит Сингх. «Мы обнаружили, что употребление кофе с кофеином повышает концентрацию внимания, что приводит к положительным результатам для командной работы».