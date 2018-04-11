В Восточной Гуте автобус с российскими журналистами попал под обстрел

11.04.2018 20:57



Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Восточной Гуте. По данным ведомства журналисты, возвращавшиеся после съемок, получили ранения ног, передает RT. В настоящий момент, им оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает. Ранения получили операторы телеканалов "Россия-1" и "Звезда" Михаил Виткин и Владислав Додонов, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлев.