Россия не сможет ответить США на ракетный удар по Сирии
11.04.2018 20:00
У России нет финансовых возможностей для возмездия военному вмешательству в Сирии со стороны США. Об этом заявил Андрей Илларионов, который в течении шести лет был старшим экономическим советником президента России Владимира Путина. По его словам, предупреждение России против военных действий США не будет подкреплено военной мощью.
"Не принимайте всерьез все заявления, - сказал он Yahoo Finance UK. "Это часть пропагандистской кампании".
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где то я эту хню уже читал ..возможно и здесь ..месяца 4-6 назад ..в общем брехня устаревшая ..