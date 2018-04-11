Россия не сможет ответить США на ракетный удар по Сирии

11.04.2018 20:00



У России нет финансовых возможностей для возмездия военному вмешательству в Сирии со стороны США. Об этом заявил Андрей Илларионов, который в течении шести лет был старшим экономическим советником президента России Владимира Путина. По его словам, предупреждение России против военных действий США не будет подкреплено военной мощью.

"Не принимайте всерьез все заявления, - сказал он Yahoo Finance UK. "Это часть пропагандистской кампании".