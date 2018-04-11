В результате жесткой посадки вертолета на улицах Хабаровска погибли 6 человек

11.04.2018 06:47



В Хабаровске совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре и загорелся. На его борту находилось 6 человек, все они погибли. Об этом сообщил главный врач центра медицины катастроф региона Павел Курнявка, информирует РИА «Новости».Здания и сооружения остались не поврежденными.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты управления МЧС и оперативной службы.