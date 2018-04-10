Соц. сети и мессенджеры будут блокировать за отказ удалять противоправную информацию

10.04.2018 16:53



Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы РФ поддержал законопроект о блокировки мессенджеров и социальных сетей за распространение противоправной информации, пишет РБК. Так, согласно законопроекту, если публичные сети отказываются удалить незаконный контент в течение 24 часов их ждет штраф, если подобное случается во второй раз - ограничение доступа к ресурсу. Речь идет о социальных сетях и мессенждерах, чья аудитория в России превышает 100 тыс. человек.