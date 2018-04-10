Депутаты Кемеровской области выдвинули Тулеева на должность спикера парламента Кузбасса

10.04.2018 08:00



Спикер совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал в отставку. Сегодня, 10 апреля, на внеочередной сессии областного совета на его место депутаты выдвинули экс-губернатор региона Амана Тулеева, который возглавлял Кузбасс последние 20 лет и ушел в отставку после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию из зала заседания.