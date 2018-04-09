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ИЗМИР

В НАТО сообщили о ликвидации в Афганистане одного из лидеров ИГ

09.04.2018 23:11

На сайте командования миссии НАТО в Афганистане сообщается о том, что в афганской провинции Фарьяб был ликвидирован один из командиров подразделения террористической группировки «Исламское государство»* Кари Хикматулла, передает Life.ru.
«Национальные силы безопасности Афганистана и антитеррористическое подразделение США ликвидировали Хикматуллу и ликвидируют любого преемника», - цитируют на портале слова командующего в миссии генерала Джона Николсона.
По данным альянса, всё случилось в результате авиаудара. Также известно, что Хикматулла был убит вместе со своим телохранителем.
Представители НАТО сообщили о том, что Хикматулла участвовал в разных исламистских группировках. По некоторой информации, в данное время его заменил Мавлави Хабибул Рахман.

* Деятельность организации запрещена в РФ решением Верховного суда.

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