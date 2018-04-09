Минфин установит пошлину за ввоз посылок на территорию России

09.04.2018 21:54



С 1 июля 2018 года Министерство финансов РФ планирует установить беспошлинный ввоз на территорию России только для посылок на сумму до €500, пишет Коммерсант. Данный тариф рассчитывается на одного человека в месяц. Также, ведомство планирует снизить порог беспошлинного ввоза посылок до €200 с 1 января 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РФ. Размер пошлины пока неизвестен.