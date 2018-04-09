Неинвазивный клейкий пластырь может измерять уровень глюкозы через кожу без анализа крови

09.04.2018 21:12



Ученые из Университета Бата создали неинвазивный клейкий пластырь, который может измерять уровень глюкозы через кожу без анализа крови из пальца, что потенциально устраняет потребность миллионов диабетиков проводить болезненные и непопулярные тесты, пишет phys.org.

Устройство не проникает в кожу, вместо этого оно выводит глюкозу из жидкости между клетками через волосяные фолликулы, которые индивидуально доступны через массив миниатюрных датчиков с использованием небольшого электрического тока. Глюкоза собирается в крошечных резервуарах и измеряется. Чтение может проводиться каждые 10-15 минут в течение нескольких часов.

Ученые надеются, что в конечном итоге из разработка может стать недорогим переносимым датчиком, который отправляет регулярные клинически значимые измерения уровня глюкозы на телефон пользователей или другое устройство без проводов, предупреждая их, когда им может потребоваться принять меры.