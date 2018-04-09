Владимир Жириновский предложил упразднить в России должность главы государства
09.04.2018 15:57
Владимир Жириновский считает, что России не нужен президент и предлагает упразднить должность главы государства, пишет РИА Новости. Об этом глава ЛДПР написал в своем Telegram-канале. По его словам, обязанности президента должен исполнять Государственный совет, в который будут входить руководство парламента страны, министры и губернаторы.
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Вольфович!!! мы тебя и так любим ..без всяких ненужных словесных манипуляций и потных телодвижений в сторону- да имел я этого Президента и всю его сегодняшнюю команду .... а потом окажется ..моя твоя не понимай и конфликт интересов ..хотя мысль правильная .. +++что обязанности президента должен исполнять Государственный совет.+++.. именно исполнять!!! а не вставлять палки в колеса ..а президент должен лишь следить и наказывать