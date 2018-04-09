Владимир Жириновский предложил упразднить в России должность главы государства

09.04.2018 15:57



Владимир Жириновский считает, что России не нужен президент и предлагает упразднить должность главы государства, пишет РИА Новости. Об этом глава ЛДПР написал в своем Telegram-канале. По его словам, обязанности президента должен исполнять Государственный совет, в который будут входить руководство парламента страны, министры и губернаторы.