В королевской семье ожидают скорого рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

09.04.2018 15:35



Официально Кенсингтонский дворец не информировал о дате рождения третьего ребенка принца Уильяма и Кейт. Однако, сегодня вокруг родильного отделения, где герцогиня Кембриджская рожала первых двух детей, появились ограничения на парковку, которые были установлены вне крыла Линдо в больницы Сент-Мэри, Паддингтон, пишет Daily Record.

Ограничение парковки продолжится с сегодняшнего дня до 30 апреля. Как и в случае с предыдущими рождениями, позиции СМИ будут четко обозначены на тротуаре напротив дверей Линдо, где Кейт и ее муж Уильям появятся с новорожденным.

Первое, что публика узнает о рождении - это объявление из Кенсингтонского дворца о том, что герцогиня была госпитализирована. Информация будет размещена в социальных сетях. Второе объявление, выпущенное таким же образом, будет отправлено после рождения ребенка, и будет включать пол, время рождения и вес малыша.

Уильям и Кейт не узнавали, будет ли у них мальчик или девочка, но букмекеры предпочитают девочку, а Ladbrokes предлагает шансы 4/5, что это будет еще одна маленькая сестра для Джорджа.