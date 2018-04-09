Загадочные иероглифы в Перу - послание инопланетянам?

09.04.2018 14:12



Исследователи обнаружили загадочные иероглифы в Перу, неподалеку от пустыни Сечура, передает National Geographic. В общей сложности речь идет о пятидесяти изображениях. В их числе – антропоморфные геоглифы, рисунки животных и природные явления. Как пишет СМИ, по какой причине древние цивилизации создавали огромные изображения, которые можно увидеть с высоты птичьего полета, до сих пор не разгаданы. Одной из самых популярных версий является теория о том, что таким способом древние люди передавали некие сообщения инопланетянам.