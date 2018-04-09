В Литве проходят учения подразделений альянса НАТО

09.04.2018 11:15



На полигоне литовской армии, который находится в районе города Пабраде, начались учения противотанковых подразделений Литвы и семи стран НАТО Medziotojas-2018, передает ТАСС. Учения в восьмой раз организуют Вооруженные силы балтийской республики. Маневры будут продолжаться до 20 апреля.

Сообщается, что в учениях будут принимать участие порядка 700 военных. Они проведут боевые стрельбы, отработают приемы управления огнем и маневры противотанковых подразделений. Кроме этого, планируется изучить тактику механизированных и танковых частей потенциальных противников, а также заслушать американских и украинских экспертов.