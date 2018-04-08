Несколько человек пострадали при пожаре в жилом доме под Саратовом

08.04.2018 23:15



Четыре человека, в числе которых - один ребенок, пострадали при пожаре, случившемся в многоэтажном жилом доме под Саратовом, 55 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе Энгельсского района, передает РЕН ТВ.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что вечером 8 апреля произошел пожар в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома в Энгельсе (Саратовская область). По данным МЧС пострадали 2 человека, в том числе девочка 2009 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медучреждение с диагнозом «отравление продуктами горения».

«В результате пожара пострадали четыре человека, один отказался от госпитализации, трое доставлены в больницу. Жильцы, эвакуированные во время пожара, на ночь определены в ближайшую школу», - рассказали представители администрации района.