На плато Наска нашли новые загадочные узоры

08.04.2018 22:13



Фото: newsweek.com

В Перу на плато Наска недалеко от пустыни Сечура исследователи нашли новые изображения и геоглифы, передает РИА Новости.

Всего было обнаружено 50 изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа, которое расположено в 20-30 километрах севернее плато Наска.

Обнаружить геоглифы археологам помогли спутниковые фото и беспилотники. Теперь ученым предстоит установить точный возраст и происхождение изображений. Считается, что древнейшие рисунки были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 гг. н.э.

Ученые пока не могут точно сказать, для каких целей создавались столь огромные изображения, увидеть которые можно только с высоты птичьего полёта. Одна из самых популярных версий говорит о том, что таким образом древние люди могли подавать знаки инопланетянам.

