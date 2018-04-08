На плато Наска нашли новые загадочные узоры
Фото: newsweek.com
В Перу на плато Наска недалеко от пустыни Сечура исследователи нашли новые изображения и геоглифы, передает РИА Новости.
Всего было обнаружено 50 изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа, которое расположено в 20-30 километрах севернее плато Наска.
Обнаружить геоглифы археологам помогли спутниковые фото и беспилотники. Теперь ученым предстоит установить точный возраст и происхождение изображений. Считается, что древнейшие рисунки были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 гг. н.э.
Ученые пока не могут точно сказать, для каких целей создавались столь огромные изображения, увидеть которые можно только с высоты птичьего полёта. Одна из самых популярных версий говорит о том, что таким образом древние люди могли подавать знаки инопланетянам.
Exclusive: Massive Ancient Drawings Found in Peruvian Desert— Cultural Heritage (@CulturalH) 8 апреля 2018 г.
"Armed with satellites and drones, archaeologists discover new Nasca lines and dozens of other enigmatic geoglyphs carved into the earth."#Archaeology #discovery https://t.co/RVEXeLaNmU pic.twitter.com/y1cfAZIsi9
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