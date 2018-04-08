Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

08.04.2018 21:38



В сообщении постпредства Великобритании при ООН в Twitter говорится о том, что 9 государств (Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар) призвали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после информации о химатаке в Сирии, передает Life.ru.

Ожидается, что заседание может состояться 9 апреля.

Прежде сирийские власти заявили, что обвинения в адрес правительственной армии о применении химоружия являются скучными и неубедительными.