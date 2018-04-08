Полиция Голландии получила помощь для усиления контроля на границе с ФРГ

08.04.2018 05:07



В результате наезда грузовика на людей в центре Мюнстера полиция Голандии получила помощь для усиления контроля на границе с ФРГ, передает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение британской газеты Daily Star.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере водитель автомобиля совершил наезд на прохожих. По предварительным данным, погибли 3 человека, около 30 человек получили травмы. Происшествие рассматривается как теракт.