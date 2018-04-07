Санкции США окажут существенное влияние на экономику России – эксперт

07.04.2018 05:18



Как заявил экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс, санкции, введенные Соединенными Штатами против России, существенно повлияют на российскую экономику и бизнесменов, внесенных в ограничительный список. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, особенно санкции скажутся на российских бизнесменах Викторе Вексельберге, Олеге Дерипаски и Сулеймане Керимове, которые занимаются экспортом из России, включая автомобили, алюминий и другую продукцию.