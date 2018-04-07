На юге Франции мужчина смог выжить после 18-часовой остановки сердца

07.04.2018 04:41



Во Франции в результате снижения температуры тела выжил мужчина после 18-часовой остановки сердца, сообщается на сайте gazeta.a42.ru.

Уточняется, что 53-летний мужчина пошел навестить брата и пропал. В ходе поисков его обнаружили на берегу реки с остановкой сердца и температурой тела 22 градуса. В больницы города Безье мужчине сделали прямой массаж сердца, и оно стало снова биться, остановившись 18 часов назад.