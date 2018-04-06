Ученые обнаружили новый гибрид двух сельскохозяйственных вредителей

06.04.2018 21:36



Ученые Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии подтвердили гибридизацию двух основных видов вредителей в мире, в новый и улучшенный вид мега-вредителя, пишет phys.org.

Один из вредителей, хлопковый червяк , широко распространен в Африке, Азии и Европе и наносит ущерб более чем 100 культурам, включая кукурузу, хлопок, помидоры и сои. Ущерб и контроль вредителя стоит миллиарды долларов в год. Он чрезвычайно подвижен и обладает устойчивостью ко всем применяемым против него пестицидам. Другой вредитель , кукурузный мотыль , является уроженцем Северной и Южной Америки и имеет сравнительно ограниченное сопротивление и диапазон хозяев. Однако, сочетание их в новом гибриде с неограниченными географическими границами вызывает серьезную озабоченность ученых и будет иметь серьезные последствия для мирового сельскохозяйственного сообщества.