21 палестинец погиб на во время протестов на границе Сектора Газа с Израилем

06.04.2018 16:00



Израильские силы застрелили одного человека и ранили по меньшей мере 40 палестинских демонстрантов в пятницу, говорят палестинские медики, поскольку тысячи людей сходятся на границе с Газой с Израилем. Они поджигают покрышки и забрасывают израильские войска камнями. Так началась вторая неделя демонстраций в Секторе Газа, пишет Forvard.

Двадцать палестинцев погибли с тех пор, как 30 марта начались демонстрации возле строго охраняемого пограничного ограждения в Газе. Таким образом количесво жертв среди палестинцев возросло до 21 человека.