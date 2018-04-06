Назначение Машкова на должность худрука «Табакерки» прокомментировала вдова Табакова

06.04.2018 13:26



Актриса театра Олега Табакова и его вдова Марина Зудина прокомментировала назначение Владимира Машкова на должность худрука «Табакерки». В разговоре с РИА Новости она сказала, что ее муж был бы доволен этим назначением. «Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался», - подчеркнула она. Добавив, что ее муж всегда мечтал, чтобы Машков, с которым у него «особая связь», вернулся в театр.