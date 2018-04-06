Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам заключения

06.04.2018 11:49



Решением Центрального суда Сеула экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе была приговорена к 24 годам тюрьмы. Как отмечает РИА Новости, в прямом эфире по крупнейшим телеканалам страны велась трансляция судебного заседания.

Напомним, что Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Обвинения были предъявлены по списку из 18 пунктов. Речь идет, в том числе о коррупции, взяточничестве, а также превышении должностных полномочий.