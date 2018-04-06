Неизвестные подожгли в Киеве храм Московского патриархата

06.04.2018 11:01



Минувшей ночью неизвестные совершили поджог храма Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата, передает РИА Новости со ссылкой на настоятеля Димитрия Гарчука. «Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — говорится в его сообщении на Фейсбуке. Здесь же он разместил фотоснимки с пожара, на которых видно следы возгорания.