Вещество, которым отравили Скрипалей, было создано в Саратовской области

06.04.2018 08:19



Как заявила британская разведка, вещество, которым, как считает Лондон, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, производилось в Саратовской области, на территории военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы. Как предает ТАСС, информация об этом появилась в The Times. Издание пишет, что об этом сообщили во время «специального инструктивного совещания союзников Соединенного Королевства».