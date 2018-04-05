Постпред РФ при ООН не исключил, что против Скрипалей был совершён террористический акт

05.04.2018 23:05



Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя допустил, что против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был совершён теракт, передает RT на русском.

"Почему нам не предоставляют консульский доступ к гражданам России, против которых на территории Великобритании, возможно, произошёл террористический акт?" - произнес дипломат во время выступления на заседании Совбеза ООН.