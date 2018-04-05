На свалке в Азербайджане обнаружили упаковки с более 70 кг взрывчатки

05.04.2018 21:54



Более 70 кг взрывчатки было обнаружено в одном из сёл Гейгельского района в Азербайджане. Об этом информирует Госагентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что на территории участка бытовых отходов были обнаружены 34 полиэтиленовых и 3 картонных упаковки аммонита №-6ЖВ-200.

Все взрывчатые вещества были доставлены в центр уничтожения при агентстве, передает Life.ru.