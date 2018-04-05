Суд Германии выпустил Карлеса Пучдемона под залог в €75 тысяч

05.04.2018 21:45



Бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон освобожден под залог в размере €75 тысяч судом в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, пишет РБК со ссылкой на издание Zeit. По условиям освобождения, он не имеет право покидать территорию Германии, а также должен один раз в неделю регистрироваться в полиции города Ноймюнстер. Также, Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию, при предъявлении ему обвинений в коррупции.