Ученые: люди неосознанно «питаются» пластмассой

05.04.2018 21:17



Фото: latestly.com

Шотландские ученые из университета Хериот Ватта в Эдинбурге, сообщили, что люди употребляют большое количество пластиковых частиц, сами того не подозревая. Это случается едва ли не при каждом приеме пищи.

По информации специалистов, частички пластика попадают в воздух с поверхности бытовых приборов, тканей и мебели. Пыль, попадающая в тарелки с едой, в результате оказывается в организме человека. Научные специалисты во время проведения эксперимента поставили чашки Петри, содержащие ловушки пыли на столе рядом с тарелками с едой. Исследование было проведено в нескольких домах. После 20-минутной трапезы в чашках Петри оказалось четырнадцать кусочков пластика. Это количество равно 114 пластиковым волокнам, пишет actualnews.org.

В итоге исследователи определили, что ежегодно человек проглатывает большое количество мельчайших частиц пластика.

Как считают ученые, нужны правительственные меры, позволяющие положить конец загрязнению пластиком. По словам специалистов необходимо также изучить влияние пластика на здоровье человека, пишет planet-today.ru.