Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 АПР, 04:03 МСК
USD (ЦБ)    57,5796
EUR (ЦБ)    70,5926
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Ученые: люди неосознанно «питаются» пластмассой

05.04.2018 21:17
Ученые: люди неосознанно «питаются» пластмассой

Фото: latestly.com

Шотландские ученые из университета Хериот Ватта в Эдинбурге, сообщили, что люди употребляют большое количество пластиковых частиц, сами того не подозревая. Это случается едва ли не при каждом приеме пищи.

По информации специалистов, частички пластика попадают в воздух с поверхности бытовых приборов, тканей и мебели. Пыль, попадающая в тарелки с едой, в результате оказывается в организме человека. Научные специалисты во время проведения эксперимента поставили чашки Петри, содержащие ловушки пыли на столе рядом с тарелками с едой. Исследование было проведено в нескольких домах. После 20-минутной трапезы в чашках Петри оказалось четырнадцать кусочков пластика. Это количество равно 114 пластиковым волокнам, пишет actualnews.org.
В итоге исследователи определили, что ежегодно человек проглатывает большое количество мельчайших частиц пластика.

Как считают ученые, нужны правительственные меры, позволяющие положить конец загрязнению пластиком. По словам специалистов необходимо также изучить влияние пластика на здоровье человека, пишет planet-today.ru.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Узнай, страна

Рябину в гранулах и свеклу в пакетиках начали выпускать в Ярославской области

Рябину в гранулах и свеклу в пакетиках начали выпускать в Ярославской области

В Тульской области завершают работы по восстановлению усадьбы поэта Василия Жуковского

В Тульской области завершают работы по восстановлению усадьбы поэта Василия Жуковского

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

04:00 Эмир Катара приедет 10 апреля в США Эмир Катара приедет 10 апреля в США
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
«Адмирал Кузнецов» – худший авианосец в истории или жертва антироссийской пропаганды?
03:31 На границу с Мексикой США отправит до 4 тыс. военнослужащих На границу с Мексикой США отправит до 4 тыс. военнослужащих
03:05 У побережья Калифорнии зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5, 3 У побережья Калифорнии зарегистрировали подземный толчок магнитудой 5, 3

Узнай страна!

03:57 Рябину в гранулах и свеклу в пакетиках начали выпускать в Ярославской области Рябину в гранулах и свеклу в пакетиках начали выпускать в Ярославской области
Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни
Необходимый минимум. Россияне сказали, сколько нужно для «нормального уровня» жизни
05 АПР, 18:25 Тамбовская область развивает молочную отрасль Тамбовская область развивает молочную отрасль
05 АПР, 17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь
02 АПР, 17:44 За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья За два месяца текущего года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter