Сирийские официальные лица: триумф над террористами в Восточной Гуте
Освобождение группами террористов территории Восточной Гуты показало, что сирийская армия выигрывает при любом сценарии против всех радикальных групп, поддерживаемых Западом, заявила сегодня советник президента Сирии Бусейна Шаабан, передает Prensa Latina.
В заявлении Сирийскому Арабскому телевидению высший чиновник заявила, что этот важный успех был достигнут, несмотря на то, что западные СМИ, как это было раньше в Алеппо в 2016 году, мобилизовались, чтобы исказить картину того, что происходит в Восточной Гуте. По ее словам, западные СМИ сообщали, что гражданские лица в Гуте страдали от голода, поскольку они были осаждены армией Сирии, однако на самом деле эти публикации делались в интересах террористических групп.
Также, политик подтвердила, что Сирия освободит каждую часть национальной территории от экстремистских группировок также, как это произошло в Алеппо и Дейр-эз-Зор и сейчас в Восточной Гуте. При этом она выразила готовность сирийских властей продолжить процесс национального примирения, который позволит оппозиционным элементам сдавать свое оружие и воссоединяться с обществом.
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