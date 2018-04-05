Сирийские официальные лица: триумф над террористами в Восточной Гуте

05.04.2018 20:53



Освобождение группами террористов территории Восточной Гуты показало, что сирийская армия выигрывает при любом сценарии против всех радикальных групп, поддерживаемых Западом, заявила сегодня советник президента Сирии Бусейна Шаабан, передает Prensa Latina.

В заявлении Сирийскому Арабскому телевидению высший чиновник заявила, что этот важный успех был достигнут, несмотря на то, что западные СМИ, как это было раньше в Алеппо в 2016 году, мобилизовались, чтобы исказить картину того, что происходит в Восточной Гуте. По ее словам, западные СМИ сообщали, что гражданские лица в Гуте страдали от голода, поскольку они были осаждены армией Сирии, однако на самом деле эти публикации делались в интересах террористических групп.

Также, политик подтвердила, что Сирия освободит каждую часть национальной территории от экстремистских группировок также, как это произошло в Алеппо и Дейр-эз-Зор и сейчас в Восточной Гуте. При этом она выразила готовность сирийских властей продолжить процесс национального примирения, который позволит оппозиционным элементам сдавать свое оружие и воссоединяться с обществом.