Госдума расширила полномочия судов по избранию меры пресечения

05.04.2018 16:54



Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о присвоении судам новых полномочий в вынесении мер пресечения обвиняемым и подозреваемым в совершении преступлений, пишет РБК. Так, в соответствии с новым законом, суды смогут запрещать пользоваться мобильным телефоном, интернетом, автомобилем, посещать определенные места, встречаться с теми или иными лицами, а также выходить из дома вечером.