МЧС сообщает об ухудшении паводковой ситуации в Сибири

05.04.2018 09:55



Резкое потепление местами, которое прогнозируют относительно некоторых регионов Сибири, может стать причиной интенсивного таяния снегов, а также вскрытия рек и осложнения паводковой ситуации. Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Уточняется, что осложнения могут произойти в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, а также на территориях Алтайского и Красноярского краёв и в Кемеровской области.