Сабянин: Власти Москвы обсудят вопрос переноса школьных каникул

05.04.2018 07:46



Власти Москвы пересмотрят в школах график каникул, которые выпадают в праздничные дни в 2018-2019 годах, сообщается на сайте m24.ru со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его словам, будет собрано руководство департамента, которое постарается решить этот вопрос.