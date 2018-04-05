Сабянин: Власти Москвы обсудят вопрос переноса школьных каникул
05.04.2018 07:46
Власти Москвы пересмотрят в школах график каникул, которые выпадают в праздничные дни в 2018-2019 годах, сообщается на сайте m24.ru со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина в эфире телеканала «ТВ Центр».
По его словам, будет собрано руководство департамента, которое постарается решить этот вопрос.
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Собянин пиарится за счет Калины. Правда, Исаак Иосифович упредил ход патрона, и запустил Распоряжение 68р от 31.03.18 по школам, так что Сергей Семенович выглядит смешно со своим обещанием про пересмотр сроков каникул...