Биткоин опустился ниже 7 000 долларов

04.04.2018 20:43



Согласно данным отраслевого веб-сайта CoinDesk, который отслеживает цену на нескольких биржах, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости биткоин упала до 6 870 долларов, пишет South China Morning Post. Так, Мати Гринспен, старший аналитик рынка eToro, заявил, что этот шаг был менее коррелирован с недавними опасениями относительно глобальной торговой войны и более связан с торговцами, оценивающими активы в их портфеле и пытающимися присвоить им ценность.