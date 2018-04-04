Новая группа дипломатов покинула посольство Соединенных штатов

04.04.2018 20:18



Посольство Бельгии в Москве получило предписание Министерства иностранных дел РФ о высылке одного дипломата. Такая же нота пришла в дипломатическую миссию Венгрии. Это очередной зеркальный ответ на недружеские действия запада, поводом для которых стало так называемое "дело Скрипаля", передает РЕН ТВ.

Отмечается, что также 4 апреля новая группа дипломатов покинула американское посольство. В аэропорт Внуково, и далее, специальным рейсом через океан, отправились несколько человек. По словам очевидцев, обычные российские водители, которые в тот момент проезжали мимо ворот дипломатической миссии, своеобразным образом выразили протест по поводу враждебной политики Вашингтона: никто из них не уступил дорогу выезжающим с территории посольства джипам и микроавтобусам с красными дипломатическими номерами.

Всего, в срок до пятого апреля текущего года, территорию Российской Федерации должны покинуть шестьдесят дипломатов США.