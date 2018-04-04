Главный помощник Трампа по инфраструктуре уходит из Белого дома

04.04.2018 16:31



Главный советник президента Дональда Трампа по инфраструктуре Ди Джей Гриббин покидает администрацию. Об этом заявил официальный представитель Белого дома NBC News в среду, сигнализируя о еще одной неудаче в плане президента по восстановлению дорог, туннелей и мостов страны.

Гриббин провел большую часть 2017 года, помогая сформулировать инфраструктурную инициативу Трампа, которую он официально представил в феврале после нескольких месяцев задержек и, которая была заблокирована демократами, из-за чрезмерной зависимости от местного и частного финансирования.