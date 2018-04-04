Специалисты РКК "Энергия" не смогли установить связь со спутником "Ангосат-1"

04.04.2018 14:59



Специалистам РКК "Энергия" не удается установить связь с первым ангольским спутником "Ангосат-1", передает Интерфакс, со ссылкой на собственный источник. Как стало известно, спутник находится в зоне радиовидимости и эксперты пытаются установить с ним связь, но пока безуспешно.

"Ангосат-1" - первый спутник Анголы, созданный РКК "Энергия". Он был выведен на орбиту 27 декабря 2017 года, после чего, связь со спутников была потеряна.