В Москве при пожаре в ТЦ «Персей для детей» погиб один человек

04.04.2018 14:15



В результате пожара, который произошел в московском ТЦ «Персей для детей» погиб один человек, передает Интерфакс со ссылкой на свой информированный источник. «По предварительным данным, погиб один человек», - говорится в сообщении. Личность пострадавшего не уточняется.

Вместе с этим информационное агентство подчеркивает, что на данный момент «не располагает официальным подтверждением данной информации».