В Москве при пожаре в ТЦ «Персей для детей» погиб один человек
04.04.2018 14:15
В результате пожара, который произошел в московском ТЦ «Персей для детей» погиб один человек, передает Интерфакс со ссылкой на свой информированный источник. «По предварительным данным, погиб один человек», - говорится в сообщении. Личность пострадавшего не уточняется.
Вместе с этим информационное агентство подчеркивает, что на данный момент «не располагает официальным подтверждением данной информации».
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Пока на ,, верхах" не прекратится коррупция и не будут ,, лететь" головы виновных, вряд ли что изменится. Дети, страх, боль и слёзы....Кемерово ничему не научило!!!