Пекин: Китай готов к торговой войне с США

04.04.2018 13:02



Власти Китая не хотят торговой войны с США, однако, если Вашингтон планирует воевать, то в Пекине к этому готовы. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время пресс-конференции выступил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Он напомнил о том, что недавно Пекин заявил об ответных мерах, которые, по его словам, являются взвешенным решением. «Китай не хочет торговой войны. В торговой войне не бывает победителей, но не боимся этой войны. Если кто-то хочет воевать с нами, то мы будем там», — подчеркнул замминистра.