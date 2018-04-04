В Германии Великобританию подвергли критике за отсутствие доказательств в «деле Скрипаля»

04.04.2018 09:17



Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия и соратник германского канцлера Ангелы Меркель Армин Лашет (ХДС) убежден, что Лондон должен предоставить доказательства причастности России к делу Скрипаля, и только после этого призывать всех к ответным мерам. Как передает ТАСС, об этом он написал в свой Twitter.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», - говорится в сообщении.