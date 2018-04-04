Из детского сада в Новосибирске эвакуировали 45 детей из-за задымления

04.04.2018 08:13



В Новосибирске эвакуировали детский сад после замыкания электропроводки в щитке. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию представителя управления МЧС по Новосибирской области. Возгорание было быстро ликвидировано, но сильно повреждена электрощитовая.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, из детского учреждения пришлось эвакуировать 45 детей и 9 сотрудников.