Facebook заблокировал страницы «Агентства по изучению интернета»

04.04.2018 03:19



Соцсеть Facebook заблокировала около 270 страниц и аккаунтов, которыми управляло российское «Агентство по изучению интернета», для предотвращения вмешательства в зарубежные выборы, передает «Газета.RU», ссылаясь на заявление руководителя социальной сети Марка Цукерберга.

Отмечается, что это агентство часто действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в Соединенных Штатах, Европе и РФ.