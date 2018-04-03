Ученые: На спутнике Сатурна может скрываться жизнь

03.04.2018 21:21



Фото: zmescience.com

Ученые продолжают исследовать Сатурн и его спутник Энцелад.

Как считают специалисты, блестящая белая поверхность Энцелада создана льдинками, выброшенными из шлейфа на южном полюсе. В июне 2007 г., находясь на расстоянии примерно 281 тыс. км от спутника Сатурна, аппарат "Cassini" провел фотосъемку Энцелада.

Исследователи полагают, что Энцелад имеет множество важных для жизни составляющих.

Спутник обладает значительными запасами воды. "Cassini" установил, что из южного полюса Энцелада вырываются газ и частички, источником коих является подповерхностный океан. Вероятно, что на дне океана смешиваются холодные и теплые воздушные потоки, что способствует поддержанию жизни на спутнике.

Напомним, аппарат "Cassini" прекратил свое функционирование и сгорел в слоях атмосферы Сатурна. Однако им было собрано такое количество ценной информации, что исследователи еще долгое время смогут проводить изучение материалов, пишет rusargument.ru.