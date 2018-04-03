В России будет введн налог на дополнительный доход при добыче углеводородов

03.04.2018 18:14



Государственная дума РФ рассмотрела законопроект, в соответствии с которым на территории России вводится налог на дополнительный доход при добыче углеводородов, пишет Интерфакс. Законопроект был принят депутатами в первом чтении. Он регулирует определение и расчет дополнительного дохода в отрасли, а также льготы по каждому участку недр. Процентная ставка по НДД равна 50%. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.